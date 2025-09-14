La prossima Luna Piena sarà una Superluna, la 1ª di 3 consecutive

Nel corso del 2025, gli appassionati di astronomia avranno ben tre occasioni per ammirare delle Superlune, fenomeni che rendono la Luna Piena più luminosa e appariscente nel cielo notturno. Le date da segnare sul calendario sono il 7 ottobre, il 5 novembre e il 5 dicembre. Cos’è esattamente una Superluna? In termini astronomici, una Superluna si verifica quando la Luna Piena coincide con il perigeo, il punto dell’orbita lunare in cui la Luna è più vicina alla Terra. In queste condizioni, la Luna appare più luminosa e leggermente più grande rispetto a una Luna Piena ordinaria: circa 14% più grande e 30% più luminosa rispetto a quando si trova nel punto più lontano dalla Terra, detto apogeo.

La Superluna e l’illusione lunare

Il termine “Superluna” fu coniato nel 1979 dall’astrologo Richard Nolle, ma gli astronomi preferiscono il termine più tecnico perigeo-sizigia, che descrive una configurazione in linea retta tra Terra, Luna e Sole.

Nonostante l’entusiasmo popolare, la differenza visibile tra una Luna Piena normale e una Superluna non è sempre evidente a occhio nudo. Tuttavia, l’osservazione di questo fenomeno offre un’occasione unica per apprezzare l’illusione lunare, un effetto ottico per cui la Luna appare sorprendentemente grande quando si trova vicino all’orizzonte, subito dopo il sorgere o prima del tramonto.

La Superluna del 7 ottobre

La prossima Superluna del 7 ottobre promette quindi di essere un’occasione speciale per tutti gli osservatori del cielo. Con una distanza dalla Terra inferiore ai 360mila km, sarà possibile ammirare la Luna in tutta la sua bellezza, e un confronto fotografico con le lune dei giorni precedenti permetterà di apprezzarne la leggera differenza di dimensioni.

Pur senza effetti straordinari sulla Terra – le teorie di terremoti o maremoti legati alle superlune sono prive di fondamento scientifico – la visione di una Superluna resta un momento affascinante per avvicinarsi all’astronomia e osservare da vicino il nostro satellite naturale. Per chi desidera sperimentare il fenomeno, basta trovare un luogo con una buona vista dell’orizzonte e prepararsi a godere dello spettacolo.