La scoperta del ruolo del Nord America nei monsoni asiatici offre nuove prospettive sul cambiamento climatico

Uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances indica come il riscaldamento nel Nord America possa innescare effetti a distanza in Asia, un fenomeno che potrebbe essere ulteriormente aggravato dal riscaldamento globale e dalle modifiche apportate dall’uomo alla superficie terrestre nordamericana. Gli autori dello studio affermano che i loro risultati sottolineano l’importanza della cooperazione globale nella lotta al cambiamento climatico.

Utilizzando modelli climatici, gli scienziati dell’Università di Bristol e dell’Institute of Tibetan Plateau Research (ITP) dell’Accademia Cinese delle Scienze (CAS) hanno scoperto che i cambiamenti nel Nord America possono determinare pattern atmosferici che intensificano le precipitazioni nell’Asia meridionale e orientale, con un effetto quasi la metà di quello dell’influenza dell’Altopiano tibetano sulle precipitazioni estive dell’Asia orientale.

Sebbene i ricercatori sappiano da tempo che il monsone asiatico può influenzare il clima ben oltre l’Asia, questo ultimo studio è il primo a rivelare che è vero anche il contrario: l’esistenza del continente nordamericano ha collegamenti attraverso l’Oceano Pacifico e rafforza le precipitazioni monsoniche estive dell’Asia orientale e meridionale.

L’autrice principale Linlin Chen, dottoranda in geografia fisica presso l’Università di Bristol, ha dichiarato: “negli ultimi decenni, quando si parlava di quali fattori avrebbero determinato un monsone così forte in Asia, si è sempre pensato ai continenti eurasiatico e africano, in particolare all’Himalaya e alla regione tibetana. Si tratta in effetti di influenze importanti. Ma sappiamo che il clima terrestre è strettamente connesso, e ora abbiamo più prove per dimostrare con precisione in che modo”.

Lo studio

Gli autori dello studio hanno inizialmente modellato un mondo idealizzato “acquatico” senza continenti, per poi aggiungere gradualmente continenti provenienti da Eurasia, Africa e India per creare un sistema monsonico asiatico di base. Australia, Antartide, Nord e Sud America, nonché un Altopiano tibetano semplificato, sono stati aggiunti separatamente, per vedere come avrebbe risposto il monsone asiatico.

Il Dott. Alex Farnsworth, ricercatore associato senior presso l’Università di Bristol, anch’egli affiliato all’ITP, ha dichiarato: “inizialmente pensavamo che l’Australia avrebbe avuto risultati migliori, poiché è la massa continentale più vicina mai considerata in precedenza. Ma i risultati hanno sorpreso tutti. Il Nord America si rivela essere l’extra continente più importante ad influenzare il monsone asiatico. È sempre emozionante quando il modello rivela qualcosa di inaspettato”.

Il team ha scoperto che il continente nordamericano crea un centro di riscaldamento in estate. Questo crea a sua volta effetti a catena atmosferici, che rafforzano il sistema di alta pressione subtropicale del Pacifico settentrionale e allargano la cella di Hadley settentrionale. Questo anticiclone potenziato spinge flussi più forti verso ovest, verso l’Asia, causando una convezione più profonda e portando più umidità dall’oceano, intensificando così le precipitazioni sull’Asia orientale e meridionale.

Anche l’Altopiano tibetano gioca un ruolo, ma, sorprendentemente, l’impatto nordamericano è quasi la metà di quello dell’Altopiano tibetano sulle precipitazioni estive dell’Asia orientale.

Le piogge stagionali in Asia sostengono più di un miliardo di persone. Negli ultimi anni, le popolazioni asiatiche hanno sperimentato inondazioni e siccità più estreme, che i climatologi ritengono siano dovute al riscaldamento globale, che a sua volta causa eventi climatici più estremi.

Il coautore Paul Valdes, professore di geografia fisica all’Università di Bristol, ha aggiunto: “questo studio rivela quanto siano profondamente interconnessi i sistemi climatici della Terra: i cambiamenti locali possono innescare effetti globali. Ognuno è responsabile sia dei cambiamenti climatici locali che di quelli globali”.