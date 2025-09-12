La tempesta tropicale Mario si forma al largo della costa pacifica del Messico: rischio alluvioni lampo | MAPPE

La tempesta tropicale Mario si è formata oggi, venerdì 12 settembre, al largo della costa pacifica del Messico e, secondo i meteorologi, porterà vento, pioggia e possibili alluvioni lampo. Mario è stata descritta come “mini” nell’avviso mattutino del National Hurricane Center (NHC), ma la tempesta ha raggiunto venti massimi sostenuti di 64km/h. Un’allerta per tempesta tropicale è in vigore per alcune parti dello stato di Michoacán, da Lázaro Cárdenas a Punta San Telmo.

Il servizio meteorologico di Miami ha affermato che Mario si trova circa 64km a sud-sudovest di Zihuatanejo, in Messico, e circa 97km a sud-sudest di Lázaro Cárdenas. I meteorologi hanno affermato che la tempesta tropicale dovrebbe rafforzarsi nei prossimi giorni. Le stime delle precipitazioni si aggirano tra i 50 e i 100mm, con località isolate che riceveranno fino a 150mm. Le zone più elevate potrebbero essere soggette ad alluvioni lampo.