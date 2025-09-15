La tempesta tropicale Mario si rafforza al largo del Messico

Nonostante l’intensificazione, la tempesta tropicale Mario non rappresenta al momento una minaccia diretta per le zone costiere

Il sistema denominato Mario ha nuovamente acquisito la forza di tempesta tropicale nel Pacifico, al largo delle coste messicane: è quanto ha comunicato il National Hurricane Center (NHC) di Miami, specificando che al momento non sono in vigore allerte o avvisi costieri. La tempesta aveva raggiunto per la prima volta intensità tropicale venerdì scorso, per poi indebolirsi rapidamente a depressione. Nelle prime ore di ieri Mario ha riacquistato potenza, tornando allo status di tempesta tropicale.

Secondo i dati diffusi dall’NHC, nel pomeriggio di ieri il sistema si trovava a circa 35 km a Est-Nord/Est dell’isola di Socorro e a circa 450 km a Sud della punta meridionale della penisola della Baja California. I venti massimi sostenuti hanno toccato i 75 km/h, mentre il sistema si muove verso Ovest-Nord/Ovest ad una velocità di circa 11 km/h.

È atteso un ulteriore rafforzamento della tempesta nelle prossime ore, seguito da probabile indebolimento atteso tra la notte di lunedì e martedì ora locale.

Nonostante l’intensificazione, la tempesta non rappresenta al momento una minaccia diretta per le zone costiere.

