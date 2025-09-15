La tempesta tropicale Mario si rafforza al largo del Messico

Il sistema denominato Mario ha nuovamente acquisito la forza di tempesta tropicale nel Pacifico, al largo delle coste messicane: è quanto ha comunicato il National Hurricane Center (NHC) di Miami, specificando che al momento non sono in vigore allerte o avvisi costieri. La tempesta aveva raggiunto per la prima volta intensità tropicale venerdì scorso, per poi indebolirsi rapidamente a depressione. Nelle prime ore di ieri Mario ha riacquistato potenza, tornando allo status di tempesta tropicale.

Secondo i dati diffusi dall’NHC, nel pomeriggio di ieri il sistema si trovava a circa 35 km a Est-Nord/Est dell’isola di Socorro e a circa 450 km a Sud della punta meridionale della penisola della Baja California. I venti massimi sostenuti hanno toccato i 75 km/h, mentre il sistema si muove verso Ovest-Nord/Ovest ad una velocità di circa 11 km/h.

È atteso un ulteriore rafforzamento della tempesta nelle prossime ore, seguito da probabile indebolimento atteso tra la notte di lunedì e martedì ora locale.

Nonostante l’intensificazione, la tempesta non rappresenta al momento una minaccia diretta per le zone costiere.