La tempesta tropicale Tapah colpisce la Cina: raffiche di 30 m/s, voli cancellati ed evacuazioni di massa

La tempesta tropicale Tapah ha colpito duramente il Sud della Cina nelle scorse ore, causando gravi disagi alla popolazione e danni alle infrastrutture. L’impatto più forte si è registrato nella provincia del Guangdong, vicino a Hong Kong, dove le autorità hanno predisposto misure straordinarie per ridurre i rischi legati all’ondata di maltempo. Secondo l’agenzia ufficiale Xinhua, sono stati sospesi diversi collegamenti ferroviari e marittimi, mentre decine di aree turistiche sono state chiuse al pubblico. La televisione di Stato CCTV ha riportato che già entro domenica pomeriggio circa 60mila persone erano state evacuate dalle zone considerate più vulnerabili.

La tempesta ha toccato terra intorno alle 08:50 locali nella città costiera di Taishan, con venti che hanno raggiunto i 30 metri al secondo (quasi 110 km/h) vicino al suo centro. L’Osservatorio meteorologico di Hong Kong aveva innalzato già nella notte il segnale di allerta numero 8, il terzo più alto del sistema di allarme cittadino.

A Hong Kong i disagi sono stati pesanti: circa 100 voli cancellati, tribunali chiusi e centinaia di persone costrette a rifugiarsi in centri di accoglienza temporanei. Due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, mentre il governo ha ricevuto circa 20 segnalazioni di alberi abbattuti. Scene di caos si sono verificate anche all’aeroporto, dove numerosi viaggiatori hanno trascorso la notte in attesa di aggiornamenti.

Nella vicina Macao, il polo del gioco d’azzardo, sono stati segnalati allagamenti localizzati in alcune aree urbane, secondo quanto riferito dall’emittente TVB.