L’Aeronautica torinese protagonista nella serie YouTube di Eurofighter Typhoon

L’ultimo episodio di The Fighter Show racconta l’eccellenza italiana nel consorzio europeo che ha dato vita al propulsore dell’Eurofighter Typhoon, con oltre 5 milioni di visualizzazioni su YouTube

Eurofighter Typhoon
Foto Ansa
L’eccellenza ingegneristica torinese alla base dell’Eurojet Ej200 è protagonista dell’ultimo episodio di The Fighter Show (prima serie YouTube al mondo di proprietà e prodotta da Eurofighter Typhoon, il velivolo da combattimento multiruolo), in cui l’Eurofighter Typhoon invita gli spettatori a scoprire il cuore del motore nella sua pluripremiata serie YouTube. Costruito in parte da Avio Aero a Torino, il motore Eurojet Ej200 è il risultato di un consorzio europeo (Eurojet Turbo GmbH) composto da Mtu, Rolls-Royce, Avio Aero e Itp Aero.

Il cuore dell’Eurofighter Typhoon protagonista su YouTube

Con una spinta di 20.000 libbre, è uno dei motori più avanzati della sua categoria e che dà vita all’Eurofighter Typhoon. Dal suo lancio nel 2023, The Fighter Show ha superato i 5 milioni di visualizzazioni su YouTube, portando il pubblico dietro le quinte dell’Eurofighter Typhoon e offrendo un accesso unico a piloti, ingegneri e tecnici. L’episodio – Transformers: The Eurofighter Engine – è ora disponibile sul canale YouTube di Eurofighter.

