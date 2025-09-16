L’Agenzia Internazionale dell’Energia segnala un calo accelerato della produzione e apre a nuovi investimenti in petrolio e gas

Investire in nuovi progetti petroliferi e gasieri potrebbe rivelarsi indispensabile. Lo ammette l’Agenzia internazionale dell’energia, proprio mentre l’amministrazione Usa del presidente Donald Trump sta esercitando forti pressioni affinché la stessa Aie adotti previsioni meno sfavorevoli alle energie fossili. In un rapporto basato sull’analisi dei dati di 15.000 giacimenti di idrocarburi, l’agenzia dell’Ocse con sede a Parigi constata che il calo della produzione dei siti petroliferi e di gas esistenti, legato all’esaurimento naturale dei giacimenti, “si è accelerato, con implicazioni per i mercati e la sicurezza energetica”. Circa il 90% degli investimenti attuali serve a “compensare le perdite di approvvigionamento nei giacimenti esistenti”, spiega Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Aie, in una nota, ma secondo i suoi analisti questo non è sufficiente perché “lascia un grande divario che dovrebbe essere colmato da nuovi progetti convenzionali di petrolio e gas al fine di mantenere la produzione ai livelli attuali”, afferma l’Agenzia, anche se “le quantità necessarie potrebbero essere ridotte se la domanda di petrolio e gas diminuisse”.

Calo della produzione e pressione politica: l’AIE apre a nuovi investimenti fossili

La previsione è degna di nota per un’agenzia il cui direttore, due anni fa, aveva annunciato di prevedere un picco della domanda di energie fossili nel decennio, in contrasto con le previsioni dell’industria petrolifera e del gas. Da diversi mesi, l’agenzia è anche oggetto di aspre critiche da parte dell’amministrazione Trump, che promuove una politica anti-energie rinnovabili e pro-petrolio. “Faremo una delle due cose seguenti: riformare il funzionamento dell’Aie o ritirarci”, aveva dichiarato a luglio Chris Wright, segretario all’energia, in un’intervista a Bloomberg, esprimendo la sua “preferenza” per “riformarla”.

Critiche dagli USA e rischio riforma: l’Agenzia sotto tiro

Nel suo rapporto di martedì, l’Aie stima che gli investimenti nelle operazioni petrolifere e del gas dovrebbero ammontare a circa 570 miliardi di dollari nel 2025, “comportando un leggero aumento della produzione se questa tendenza persiste”. Tuttavia, “un calo relativamente modesto degli investimenti può fare la differenza tra una crescita dell’offerta e una produzione stabile”, sottolinea il rapporto. “Il dibattito sul futuro del petrolio e del gas tende a concentrarsi sulle prospettive della domanda, con molta meno attenzione ai fattori che determinano l’offerta”, ha spiegato alla stampa Christophe McGlade, capo dell’unità “approvvigionamento energetico” dell’Aie.