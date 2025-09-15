Lanciato con successo il nuovo cargo Cygnus XL di Northrop Grumman

Un nuovo capitolo si è aperto per i rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). SpaceX ha lanciato con successo il cargo più grande mai costruito da Northrop Grumman, il Cygnus XL, con un razzo Falcon 9. La missione, nota come NG-23, segna un importante traguardo, essendo il 23° volo di rifornimento di Northrop Grumman per la NASA, nonché il debutto di una versione potenziata e più capiente del veicolo. Il lancio è avvenuto alle 00:11 ora italiana dalla Cape Canaveral Space Force Station, in Florida. Questo successo arriva dopo una serie di ritardi e inconvenienti che avevano bloccato la precedente missione, NG-22, inizialmente prevista per gennaio. I problemi tecnici e i danni subiti dal veicolo durante il trasporto hanno reso necessario il rinvio del volo, rendendo questa missione ancora più attesa.

Un carico prezioso per la ricerca scientifica

La novità principale di questa missione risiede nella maggiore capacità di carico del Cygnus XL, che può trasportare fino a 4.990 kg di materiali, superando i 3.855 kg della versione precedente. Ma cosa c’è a bordo di questo gigante spaziale? Secondo una dichiarazione ufficiale della NASA, il cargo trasporta una vasta gamma di materiali cruciali per la ricerca a gravità zero, tra cui:

Materiali per produrre cristalli semiconduttori nello Spazio , un campo di ricerca con grandi implicazioni per il futuro dell’elettronica;

, un campo di ricerca con grandi implicazioni per il futuro dell’elettronica; Attrezzature per migliorare i serbatoi di carburante criogenico ;

; Un sistema di luce UV specializzato per prevenire la formazione di colonie microbiche nei sistemi idrici della stazione, garantendo un ambiente più salubre per l’equipaggio;

per prevenire la formazione di colonie microbiche nei sistemi idrici della stazione, garantendo un ambiente più salubre per l’equipaggio; Materiali per la produzione di cristalli farmaceutici che potrebbero essere utilizzati per sviluppare nuovi trattamenti contro il cancro e altre malattie;

L’omaggio e il rientro

Il cargo, ribattezzato S.S. William “Willie” McCool in onore di uno degli astronauti del disastro dello Space Shuttle Columbia del 2003, non attraccherà autonomamente alla ISS. Mercoledì 17 settembre verrà catturato dal braccio robotico della stazione, il Canadarm2. La NASA ha annunciato che trasmetterà in diretta l’intera manovra.

Una volta a destinazione, Cygnus rimarrà agganciato all’avamposto orbitale fino a marzo 2026. A differenza della capsula Dragon di SpaceX, che è riutilizzabile e torna sulla Terra con un ammaraggio nell’oceano, Cygnus è un veicolo “usa e getta”. Al termine della missione, si staccherà dalla ISS e si consumerà completamente nell’atmosfera terrestre, portando con sé i rifiuti accumulati dalla Stazione.