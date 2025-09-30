L’arte rupestre monumentale e l’adattamento umano al deserto arabo durante il passaggio dal Pleistocene all’Olocene | FOTO

Le incisioni rupestri di dimensioni naturali, raffiguranti cammelli, gazzelle e altri animali, scoperte nel deserto del Nefud in Arabia Saudita, offrono una testimonianza straordinaria di come gli esseri umani abbiano prosperato in un ambiente estremamente arido durante il passaggio dal Pleistocene all’Olocene. Datate tra i 12.800 e gli 11.400 anni fa, queste scoperte, pubblicate su Nature Communications, mostrano che, nonostante il clima rigido e secco, la presenza di fonti d’acqua stagionali favorì l’espansione delle prime comunità umane in quest’area.

Fino a oggi, le prove archeologiche relative alla vita umana nel nord dell’Arabia tra 25.000 e 20.000 anni fa, e ancora tra 10.000 anni fa e il presente, erano scarse, suggerendo una difficoltà di insediamento durante periodi di estrema aridità. Tuttavia, ricerche recenti rivelano un quadro più complesso e affascinante.

Nuove scoperte archeologiche

Maria Guagnin e il suo team di ricercatori hanno condotto indagini approfondite nel deserto del Nefud, nel nord dell’Arabia Saudita, per colmare il vuoto archeologico di questa regione risalente a circa 12.000 anni fa. L’analisi dei sedimenti provenienti da queste aree ha rivelato un ambiente arido, ma con una crescente disponibilità di acqua in forma di laghi stagionali, che si sono formati tra circa 16.000 e 13.000 anni fa. Questo incremento di risorse idriche è stato cruciale per la sopravvivenza e l’adattamento delle popolazioni locali, come indicato dalla presenza di arte rupestre monumentale e di strumenti litici scoperti sul posto.

L’arte rupestre include oltre 130 incisioni di animali di dimensioni naturali, tra cui cammelli, capre selvatiche, cavalli, gazzelle e auroch, spesso di dimensioni superiori ai 2 metri di altezza. Questi motivi, raffigurati con una straordinaria naturalismo, suggeriscono che le popolazioni preistoriche non solo si adattarono al paesaggio arido ma utilizzarono anche queste raffigurazioni per marcare il territorio e le vie d’acqua stagionali.

Strumenti litici e connessioni culturali

Oltre alle incisioni rupestri, sono stati rinvenuti 532 strumenti in pietra che, secondo gli autori dello studio, potrebbero indicare connessioni culturali tra le popolazioni del nord dell’Arabia e quelle coeve del Levante. Sebbene non sia stato possibile stabilire con certezza un legame diretto tra i creatori di questi strumenti e le incisioni, è plausibile che le stesse comunità abbiano prodotto entrambe le opere d’arte e gli utensili litici.

Il sito archeologico di Jebel Arnaan, dove sono state scoperte molte di queste incisioni, ha rivelato anche tracce di attività umana, come la presenza di strumenti per la produzione di arte rupestre e artefatti litici, risalenti alla fine del Pleistocene e all’inizio dell’Olocene. L’interessante ritrovamento di strumenti da lavoro suggerisce che queste comunità non solo vivevano nel deserto ma vi avevano anche una significativa interazione con l’ambiente circostante, sfruttando le risorse naturali in modo sofisticato.

Adattamento al clima arido

L’ambiente desertico del Nefud, seppur estremamente arido, offriva risorse vitali sotto forma di laghi temporanei che si formavano durante i periodi più umidi, supportando l’espansione delle prime popolazioni umane in una regione che era stata severamente arida durante il massimo glaciale. Queste condizioni ambientali mutabili potrebbero aver favorito l’espansione di gruppi di cacciatori-raccoglitori che utilizzavano i laghi stagionali come risorse strategiche per la sopravvivenza.

Le scoperte di incisioni rupestri di cammelli e altri animali, accompagnate da strumenti in pietra, sono una testimonianza dell’adattamento umano a un clima estremamente variabile, e forniscono nuove prove su come le prime comunità si siano evolute e adattate a un ambiente in continua trasformazione. Questa nuova ricerca non solo riempie un vuoto significativo nella comprensione della preistoria del nord dell’Arabia, ma fornisce anche una visione più completa di come le antiche popolazioni umane siano riuscite a prosperare in ambienti aridi. L’arte rupestre monumentale, con le sue rappresentazioni dettagliate di animali e umani, ci offre una finestra sulle pratiche culturali di questi antichi gruppi, suggerendo che la simbologia e l’arte erano fondamentali per la loro vita sociale e spirituale.

Con ulteriori scavi e analisi, questi siti potrebbero continuare a offrire risposte cruciali sulla diffusione e l’adattamento umano durante un periodo di grande cambiamento climatico e ambientale.