L’astronauta Luca Parmitano sostiene Catania Capitale della Cultura: “città unica al mondo”

“Catania è una città unica al mondo, dove la neve si mescola al sale, e una lava antica scorre nelle sue vene. Da sempre crocevia e meta di viaggiatori, si candida a Capitale della Cultura raccogliendo duemila anni di retaggio storico, per farlo evolvere e scrivere insieme il futuro. In questa identità viva e plurale, scienza, ricerca e innovazione sono parte essenziale quanto l’arte e la memoria“. Lo ha detto l’astronauta etneo Luca Parmitano sulla candidatura di Catania a Capitale italiana della Cultura 2028 in una dichiarazione di sostegno che è stata inserita nel dossier presentato ieri sera al Ministero della Cultura.

“È una città che accoglie tutti e non lascia indietro nessuno – ha aggiunto Parmitano – e nella complessità di cento culture che qui si fondono si rinnova, senza cambiare la sua natura: come la sua Etna, cambia forma ma resta sé stessa. Come il suo vulcano, ci invita a volgere lo sguardo verso l’alto, a ricordarci la grandezza, e la perfezione, che ci circonda: questa candidatura è un invito a cercarle insieme e a spingerci oltre, da Catania all’Italia e al mondo”.