L’Atlantico si risveglia: si è formata la tempesta tropicale Gabrielle | MAPPE

Nell’Oceano Atlantico oggi si è formata la tempesta tropicale Gabrielle, che si trova lontana dalla terraferma. Secondo gli ultimi aggiornamenti, Gabrielle si trova oltre 1.600 chilometri a est delle Isole Sottovento Settentrionali, con venti massimi sostenuti di 72km/h, ha dichiarato il National Hurricane Center (NHC) di Miami. La tempesta tropicale “poco definita” si sta muovendo verso nord-nordovest a 35km/h, hanno affermato i meteorologi.

Il servizio meteorologico ha previsto pochi cambiamenti di intensità nei prossimi due giorni, ma ha affermato che la tempesta potrebbe intensificarsi nel fine settimana. Non sono in vigore avvisi o allerte, né pericoli che interessano la terraferma. Si prevede, infatti, che Gabrielle rimanga in mare aperto per i prossimi giorni.

La stagione degli uragani atlantici di quest’anno è stata relativamente tranquilla, senza tempeste con nome per circa tre settimane e con un solo uragano registrato. Gli esperti affermano che ci sono diverse ragioni per questa insolita calma, ma ciò non significa che non si formeranno sistemi pericolosi in futuro. La stagione degli uragani atlantici termina il 30 novembre.