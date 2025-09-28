L’aurora, i fulmini e le luci notturne: il fascino della Terra dallo Spazio | VIDEO

Gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) offrono una prospettiva unica sul nostro pianeta. Recenti immagini condivise dall’astronauta russo Oleg Platonov mostrano Mosca dall’alto, così come l’aurora boreale e i fulmini che illuminano il cielo notturno, fenomeni affascinanti e complessi da studiare. Le sequenze video permettono di osservare la città illuminate nella notte scorrere sotto la Stazione in pochi secondi, evidenziando il rapido passaggio della ISS sulla superficie terrestre. Queste riprese non solo affascinano per la loro bellezza, ma forniscono dati utili per la ricerca scientifica su fenomeni meteorologici e urbani osservati dallo Spazio.