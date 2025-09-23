L’autunno porta la prima neve in Piemonte: i fiocchi arrivano sui ghiacciai e in alta quota | FOTO

Il Piemonte apre ufficialmente la stagione autunnale con le prime nevicate sulle montagne. Una prima spolverata ha interessato il ghiacciaio del Ciardoney, mentre in alta Val Sesia i fiocchi si sono già fatti vedere oltre i 2600-2800 metri di quota. Secondo le previsioni, nei prossimi giorni la neve potrebbe scendere, portando i primi scenari tipicamente invernali anche sulle montagne più basse della regione. La situazione meteorologica è attualmente dominata dal ciclone Alessio, posizionato tra la Francia e il Nord/Ovest italiano. I flussi meridionali in uscita dal minimo favoriscono già oggi la formazione di rovesci e temporali, anche di moderata o forte intensità, con maggiore probabilità sulle aree a Nord del Po, riporta Arpa Piemonte nel consueto bollettino meteo. Durante la notte in arrivo, i fenomeni più intensi si concentreranno lungo i rilievi occidentali, estendendosi verso Nord/Est nelle prime ore del mattino.

Domani pomeriggio è atteso un ulteriore peggioramento in Piemonte: la convergenza tra i venti nordorientali provenienti dalla Lombardia e quelli meridionali in uscita dalla Liguria potrebbe dare origine a temporali moderati o forti sulle pianure. Una breve tregua è prevista giovedì mattina, quando il minimo si sposterà temporaneamente a Nord delle Alpi. Nel pomeriggio, però, un nuovo impulso perturbato interesserà soprattutto i rilievi.

Per venerdì si prevedono cieli grigi e precipitazioni deboli diffuse, con la quota neve in ulteriore calo: dai 2300 metri di oggi fino a circa 1800 metri.

