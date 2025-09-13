Le dichiarazioni del presidente Trump sulle nuove sanzioni da imporre a Russia e Cina

Il presidente statunitense, Donald Trump: “una lettera inviata dal Presidente Donald J. Trump a tutte le nazioni della NATO e al mondo. Sono pronto a imporre sanzioni pesanti alla Russia quando tutte le nazioni della NATO avranno concordato e avranno iniziato a fare lo stesso, e quando tutte le nazioni della NATO smetteranno di acquistare petrolio dalla Russia. Come sapete, l’impegno della NATO a vincere è stato ben al di sotto del 100%, e l’acquisto di petrolio russo da parte di alcuni è stato scioccante! Questo indebolisce notevolmente la vostra posizione negoziale e il potere di contrattazione nei confronti della Russia. Comunque, sono pronto a ‘partire’ quando lo siete anche voi. Basta dire quando. Credo che questo, insieme al fatto che la NATO, come gruppo, imponga dazi dal 50% al 100% sulla Cina, da ritirare completamente dopo che la guerra tra Russia e Ucraina sarà terminata, sarà di grande aiuto per porre fine a questa guerra mortale, ma ridicola. La Cina ha un forte controllo, addirittura una presa, sulla Russia, e questi dazi potenti spezzeranno quella presa. Questa non è la guerra di Trump (non sarebbe mai iniziata se fossi stato io Presidente!), è la guerra di Biden e Zelenskyj. Sono qui solo per aiutare a fermarla e salvare migliaia di vite russe e ucraine (7.118 vite perse solo la scorsa settimana. Pazzesco!). Se la NATO farà come dico, la guerra finirà rapidamente e tutte queste vite saranno salvate! Altrimenti, state solo sprecando il mio tempo e il tempo, l’energia ei soldi degli Stati Uniti. Grazie per l’attenzione a questa domanda!”.