Le perturbazioni meteorologiche africane si intensificano durante La Niña: implicazioni per le previsioni degli uragani atlantici

Un recente studio rivela come un importante pattern climatico globale influenzi i sistemi meteorologici africani che contribuiscono all’insorgenza degli uragani atlantici. I risultati, pubblicati sul Journal of Climate, potrebbero portare a migliori previsioni stagionali di precipitazioni, siccità e attività dei cicloni tropicali nel bacino atlantico. Il lavoro è stato condotto da scienziati della Rosenstiel School of Marine, Atmospheric, and Earth Science dell’Università di Miami e del National Center for Atmospheric Research (NCAR).

Le onde orientali africane (AEW), perturbazioni atmosferiche che attraversano il continente africano, svolgono un ruolo cruciale sia nelle precipitazioni dell’Africa occidentale che nello sviluppo della maggior parte degli uragani atlantici. Il nuovo studio mostra che la El Niño-Southern Oscillation (ENSO) influenza fortemente il comportamento di queste onde.

“Abbiamo scoperto che durante gli anni di La Niña, le AEW sono più intense, più umide e presentano una maggiore attività temporalesca rispetto agli anni di El Niño“, ha affermato Quinton Lawton, ex studente di dottorato della Rosenstiel School e ora scienziato presso il NCAR. “Questi cambiamenti stagionali potrebbero avere un impatto sui pattern meteorologici locali e potrebbero essere un altro tassello del puzzle che spiega perché gli uragani atlantici sono più attivi durante La Niña“.

Lo studio è nato come progetto di ricerca universitario di Brooke Weiser, che lo ha sviluppato nella sua tesi di laurea con la supervisione di Lawton. Weiser, ora analista presso Moody’s Insurance Solutions, ha collaborato con Lawton e Sharan Majumdar, professoressa presso il Dipartimento di Scienze dell’Atmosfera della Rosenstiel School.

Insieme, il team ha analizzato oltre quattro decenni di dati meteorologici globali utilizzando un innovativo strumento di tracciamento chiamato QTrack, sviluppato da Lawton durante i suoi studi di dottorato presso la Rosenstiel School e ora ampiamente utilizzato da centri di previsione e ricercatori in tutto il mondo.

“La nostra ricerca presenta una climatologia dettagliata delle AEW e della loro variabilità annuale, consentendoci di esaminarne le caratteristiche e i legami con le oscillazioni climatiche con maggiore precisione rispetto al passato“, ha affermato Weiser.

“Questo lavoro evidenzia le opportunità che i nostri studenti universitari hanno di contribuire alla ricerca meteorologica ad alto impatto“, ha affermato Majumdar. “È anche un ottimo esempio di tutoraggio tra studenti universitari e laureati e di collaborazione tra la Rosenstiel School e il NCAR“.

Chiarendo l’impatto dell’ENSO sulle AEW, lo studio apre la strada a previsioni stagionali più accurate che possono apportare benefici alle comunità in Africa, nei Caraibi e nelle Americhe. Previsioni più accurate su precipitazioni, siccità e rischio di uragani possono dare ad agricoltori, responsabili delle emergenze e residenti più tempo per prepararsi.