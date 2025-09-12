Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 12 ottobre

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 12 ottobre. La seconda metà di settembre si aprirà con condizioni anticicloniche sull’Italia che garantiranno temperature sopra la media e precipitazioni al di sotto. La situazione cambierà leggermente nella settimana successiva e poi ancora di più negli ultimi giorni del mese. Ecco i dettagli.

15 – 21 Settembre 2025

La prima settimana si apre all’insegna di un regime decisamente anticiclonico, cui seguiranno regimi precipitativi al di sotto della media del periodo, cui seguiranno temperature in generale al di sopra.

22 – 28 Settembre 2025

Nella seconda settimana, si attenua leggermente al Nord l’anomalia della settimana precedente con conseguenti regimi precipitativi in linea con la media del periodo al Nord ed al di sotto al Centro-Sud. Le temperature, invece, anche se in lieve diminuzione, permarranno ovunque al di sopra della media del periodo.

29 Settembre – 5 Ottobre 2025

Nella terza settimana, pare invece istaurarsi un regime di correnti zonali su tutto il Paese con conseguenti regimi precipitativi in linea con la media del periodo su tutto il Paese, cui seguiranno valori di temperature in linea al Nord ed al di sopra al Centro-Sud.

6 -12 Ottobre 2025

Nessuna particolare variazione è attesa nell’ultima settimana, rispetto alla precedente.