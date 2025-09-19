Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 19 ottobre

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 19 ottobre, in cui spicca la perturbazione di origine atlantica che chiuderà il mese di settembre, portando forte maltempo, soprattutto al Centro-Nord, e un sensibile calo delle temperature. Di seguito, tutti i dettagli.

22 – 28 Settembre 2025

Una perturbazione di origine atlantica interesserà tutto il nostro Paese nella prima parte della settimana, con gli effetti maggiori che coinvolgeranno soprattutto le regioni centro-settentrionali e la Sardegna. Ne deriveranno, con elevata probabilità, quantitativi di precipitazione al di sopra della media al Centro-Nord, Sardegna e Sicilia occidentale, anche con rischio di cumulati molto abbondanti tra Piemonte e Lombardia e sul Levante ligure; valori precipitativi ancora nella media al Sud e sul restante territorio siciliano. Le temperature, con buona probabilità, si porteranno anche al di sotto dei range tipici su Nord-Ovest, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, regioni centrali tirreniche e Sardegna settentrionale; saranno ancora al di sopra della media sulle coste centrosettentrionali adriatiche, Puglia, Basilicata e Calabria, mentre i valori termici torneranno in linea con quelli tipici del periodo sul resto del Paese.

29 Settembre – 5 Ottobre 2025

Nella seconda settimana, il modello climatologico sembra mostrare un regime mediamente occidentale al Centro-Nord, mentre il Sud potrebbe essere caratterizzato da una curvatura ciclonica. In tale contesto, i valori precipitativi saranno generalmente al di sotto della media del periodo al Nord-Ovest e su gran parte del Triveneto, mentre su Puglia, regioni ioniche e Sicilia, i cumulati potrebbero risultare oltre i range tipici; sul resto del Paese, i quantitativi di precipitazione dovrebbero essere allineati alle medie tipiche del periodo. Il quadro termico si mantiene allineato con le medie tipiche del periodo su gran parte del Paese, salvo una lieve anomalia negativa che potrebbe interessare l’Emilia-Romagna e buona parte del Centro peninsulare.

6 -12 Ottobre 2025

Nella terza settimana, il regime occidentale potrebbe estendersi anche al Meridione con le precipitazioni che torneranno nei valori tipici del periodo su tutto il Paese. Le temperature sembrano mostrare un’anomalia positiva con possibili valori al di sopra della media su Sardegna, coste centrali adriatiche e su buona parte del Meridione, Sicilia compresa; quadro termico ancora nei range tipici invece, sul resto della nazione.

13 – 19 Ottobre 2025

Nella quarta settimana, sembra persistere il regime occidentale della precedente, ma in un contesto più stabile e quindi caratterizzato da un lieve segnale di anomalia negativa delle precipitazioni per quel che riguarda la Sardegna, l’Abruzzo, regioni meridionali e Sicilia; cumulati ancora in linea con le medie del periodo, invece, sul resto del Centro ed al Nord. Il possibile quadro termico mostra, invece, un segnale di temperature al di sopra delle medie tipiche su Liguria e su gran parte delle regioni centromeridionali ed Isole maggiori; valori ancora nella media sul resto del territorio.