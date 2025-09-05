Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 5 ottobre

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 5 ottobre. Spiccano condizioni di prevalente stabilità con temperature prevalentemente oltre la media fino alla terza settimana di settembre; la situazione inizierà a cambiare dalla quarta settimana. Ecco i dettagli.

08 – 14 Settembre 2025

Nella prima settimana, il modello climatologico mostra una robusta anomalia positiva della pressione sulle regioni centro-meridionali e su parte del Settentrione con prevalenza della stabilità. In tale contesto, il regime pluviometrico resta generalmente sotto la media al Sud e al Centro, Toscana esclusa, dove i valori saranno in linea con quelli tipici del periodo. Piogge nella media anche su Liguria ed Emilia-Romagna, mentre sul resto del Nord i quantitativi cumulati saranno generalmente oltre i range tipici. Temperature che con buona probabilità saranno al di sopra della media del periodo su tutto il Paese.

15 – 21 Settembre 2025

Persiste l’anomalia positiva della settimana precedente e che coinvolgerà pienamente tutto il Settentrione. Le precipitazioni, con discreta probabilità, saranno quindi ancora al di sotto delle medie tipiche su gran parte della nazione. Il quadro termico mostra valori al più nella media solo tra Piemonte e Lombardia, mentre il resto del Paese sarà caratterizzato da temperature generalmente oltre i range tipici.

22 – 28 Settembre 2025

Si attenua l’anomalia positiva della pressione, ma ancora con valori di precipitazione che dovrebbero mantenersi sotto la media del periodo, eccezion fatta per la Sicilia dove i cumulati potrebbero tornare in linea con quelli tipici. Temperature con discreta probabilità ancora al di sopra della media, specie su Sardegna e regioni meridionali.

29 Settembre – 5 Ottobre 2025

Nella quarta settimana, in quadro di maggiore incertezza, sembra esaurirsi definitivamente l’anomalia positiva della pressione delle settimane precedenti, con prevalenza di un regime occidentale caratterizzato da correnti occidentali miti ma più umide, che potrebbero riportare i valori di precipitazione allineati a quelli tipici sui rilievi alpini e prealpini, ma anche sulle zone pedemontane settentrionali; sul resto del Paese invece, seppur lieve, persiste ancora un segnale di precipitazioni al di sotto della media. Temperature che ancora mostrano possibili valori al di sopra della media, specie su Sardegna e regioni ioniche.