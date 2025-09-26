Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza per il mese di ottobre

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata per il mese di ottobre. Le previsioni mensili delineano che il mese di settembre si chiuderà con una goccia fredda che porterà precipitazioni oltre la media e temperature sotto la media in tutta Italia. Di seguito, i dettagli sul prosieguo del mese di ottobre.

29 Settembre – 5 Ottobre 2025

Nella prima settimana, il modello climatologico mostra con buona probabilità una circolazione ciclonica con annessa goccia fredda che interesserà l’area del Mediterraneo centrale e quindi il nostro Paese con diffusa instabilità associata. Conseguentemente su tutto il Paese le precipitazioni saranno al di sopra della media, mentre le temperature mostrano una anomalia negativa con valori al di sotto di quelli tipici attesi nel periodo.

6 -12 Ottobre 2025

Nella seconda settimana, si attenua l’anomalia negativa della precedente con prevalenza di una circolazione occidentale. In tale contesto resta una possibile anomalia positiva delle precipitazioni solo su Puglia salentina, Basilicata ionica e Calabria, mentre i valori cumulati potrebbero già tornare al di sotto di quelli tipici al Nord-Ovest, sui rilievi lombardi e sulla Sardegna occidentale; precipitazioni invece nei range tipici sul resto d’Italia. Temperature che tornano allineate ai valori del periodo, salvo una possibile lieve anomalia negativa che persisterà su Emilia-Romagna e su buona parte del Centro peninsulare.

13 – 19 Ottobre 2025

Nella terza settimana, su tutto il Paese sembra persistere il regime occidentale con assenza di scostamenti delle medie tipiche tanto per le precipitazioni che per le temperature, a parte una lieve anomalia termica positiva che potrebbe ancora interessare la Sardegna meridionale.

20 – 26 Ottobre 2025

Nella quarta settima potrebbe confermarsi il regime occidentale in un contesto maggiormente stabile e con precipitazioni nei range tipici, salvo un lieve segnale negativo con cumulati anche al di sotto della media su Lombardia e regioni centrali adriatiche. Le temperature indicano un possibile segnale di valori al di sopra dei range tipici del periodo su gran parte del Sud e sulle Isole Maggiori; per il resto della nazione, quadro termico che potrebbe essere ancora in linea con le medie attese nella terza decade di ottobre.