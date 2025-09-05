Le previsioni sulla domanda di uranio entro il 2030: il nucleare al centro della transizione energetica

La domanda di uranio per i reattori nucleari dovrebbe aumenterà di quasi il 30% nei prossimi cinque anni, poiché sempre più governi faranno affidamento sull’energia nucleare per raggiungere gli obiettivi di zero emissioni di carbonio. È quanto ha affermato oggi la World Nuclear Association (WNA) in un rapporto. Di conseguenza – si legge nel Rapporto biennale sul combustibile nucleare della WNA – nei prossimi anni saranno necessarie nuove miniere di uranio e la ripresa delle attività per soddisfare la crescente domanda. Anche le preoccupazioni relative alla sicurezza e all’indipendenza energetica dovute a fattori geopolitici hanno alimentato l’interesse per l’energia nucleare.

Secondo il rapporto, la domanda di uranio nei reattori nucleari aumenterà del 28% entro il 2030 e più che raddoppierà entro il 2040, raggiungendo oltre 150.000 tonnellate all’anno, rispetto alle circa 67.000 tonnellate del 2024. L’approvazione mineraria è adeguata nel breve termine, ma potrebbe causare carenze dopo il 2030. “Attualmente ci vogliono 10-20 anni per raggiungere la produzione dopo la prima scoperta di una risorsa di uranio. Pertanto, sarà necessario accelerare lo sviluppo di nuovi progetti nel decennio in corso per evitare potenziali future interruzioni dell’approvazione”, si legge. La capacità globale nucleare alla fine di giugno 2025 era di 398 gigawatt di elettricità (GWe), con altri 71 GWe in costruzione.

I dettagli sul rapporto

La capacità nucleare – si legge ancora nel rapporto – dovrebbe aumentare del 13% entro il 2030 e dell’87%, raggiungendo i 746 GWe entro il 2040. “Diversi Paesi con politiche di eliminazione graduale o di moratoria nucleare ora stanno rivedendo le proprie politiche energetiche a lungo termine e riconsiderando l’energia atomica come parte del mix energetico”. Anche i piccoli reattori modulari, più facili ed economici da costruire, stanno addestrando i guadagni previsti. La produzione globale di uranio negli ultimi anni si è ripresa, con un aumento del 22% dal 2022 al 2024, raggiungendo le 60.213 tonnellate.

La produzione dovrebbe continuare a crescere e, insieme alle forniture secondarie, sarà sufficiente ad alimentare i reattori nel breve termine. Tuttavia, nel decennio successivo al 2030 la produzione delle miniere esistenti dovrebbe dimezzarsi, quindi saranno necessarie nuove miniere e il riavvio delle attività inattive. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina si è registrato un aumento della necessità di capacità di arricchimento a causa delle perturbazioni del mercato regionale, concludiamo il rapporto.