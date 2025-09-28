Lecco, massi cadono sulla SS36: bloccata anche la vicina linea ferroviaria | VIDEO

Intervento dei Vigili del Fuoco in corso a Lecco lungo la Strada Statale 36, in direzione Nord, ad Abbadia Lariana per la caduta di massi sulla carreggiata. Interessata anche la vicina linea ferroviaria che risulta interdetta. In corso evacuazione con l’autoscala degli oltre 150 passeggeri presenti nel convoglio ferroviario. A causa della caduta massi, è temporaneamente chiusa la corsia di marcia in direzione Sondrio al km 55,65. La circolazione si svolge lungo attualmente la corsia di sorpasso.

Il tratto è interessato dall’esecuzione di opere di protezione inserite all’interno del programma legato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sul posto sono presenti i tecnici di Anas per effettuare un’ispezione lungo la pendice dalla quale si è originato il distacco del materiale lapideo.