L’ESA al 76° congresso internazionale di astronautica a Sydney

MeteoWeb

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) parteciperà alla 76ª edizione dell’International Astronautical Congress (IAC), in programma a Sydney, in Australia, dal 29 settembre al 3 ottobre 2025. L’evento, che rappresenta uno dei principali appuntamenti globali dedicati allo spazio, avrà come tema centrale “Sustainable Space: Resilient Earth”, sottolineando l’importanza della sostenibilità nelle attività spaziali e il loro impatto diretto sulla resilienza del nostro pianeta. Il Direttore Generale dell’ESA, Josef Aschbacher, prenderà parte al Congresso e interverrà alla tradizionale plenaria di apertura dedicata ai Capi delle Agenzie spaziali. Insieme a lui, altri membri della leadership ESA e numerosi esperti tecnici saranno presenti a Sydney, disponibili per incontri, approfondimenti e interviste individuali in base alle agende.

Durante l’IAC, l’ESA offrirà anche occasioni di networking presso lo stand 671 nell’area espositiva, oltre a essere protagonista al Global Networking Forum, tra gli Emerging Space Leaders e in diverse sessioni tecniche.

La cooperazione internazionale

La partecipazione dell’ESA all’IAC si inserisce in una visione più ampia, che mira a rafforzare la cooperazione internazionale nella ricerca e nella tecnologia spaziale, con l’obiettivo di far progredire la conoscenza scientifica e le applicazioni operative dello spazio. La missione dell’agenzia è spingersi oltre i limiti dell’esplorazione e dell’innovazione, mantenendo come priorità i benefici concreti per l’umanità.

Il tema di quest’anno risuona in modo particolare con gli obiettivi della Strategia 2040 presentata da ESA, che punta a un futuro sostenibile e inclusivo nello spazio e sulla Terra. Un passaggio decisivo sarà rappresentato dal Consiglio ministeriale ESA di novembre, dove verranno discussi traguardi fondamentali per la politica spaziale europea dei prossimi decenni.