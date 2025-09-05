L’Europa entra nell’era dell’esascala con il supercomputer JUPITER

JUPITER non è solo il supercomputer più potente d'Europa, ma anche il quarto più veloce al mondo

JUPITER, il nuovo supercomputer inaugurato al Forschungszentrum Jülich in Germania, segna un momento storico per la scienza e la tecnologia europea. Con una capacità di calcolo che supera un quintilione (10¹⁸) di operazioni al secondo, ha raggiunto la soglia dell’esascala, una potenza di calcolo pari a quella di un milione di smartphone messi insieme. Questo traguardo posiziona l’Europa tra i leader globali del calcolo ad alte prestazioni.

Un gigante di potenza e sostenibilità

JUPITER non è solo il supercomputer più potente d’Europa, ma anche il quarto più veloce al mondo. Il sistema si distingue per il suo forte impegno verso la sostenibilità: funziona interamente con energia rinnovabile e utilizza tecnologie avanzate di raffreddamento e riutilizzo dell’energia. Queste caratteristiche lo rendono il supercomputer più efficiente dal punto di vista energetico a livello globale, come confermato dal suo primo posto nella classifica Green500.

Impatto trasformativo su ricerca e innovazione

La potenza di calcolo di JUPITER aprirà nuove frontiere nella ricerca scientifica, nell’innovazione e nel processo decisionale. I ricercatori potranno, ad esempio, creare modelli climatici e meteorologici con una risoluzione a scala chilometrica, consentendo previsioni molto più precise di eventi estremi come ondate di calore, forti tempeste e inondazioni.

Inoltre, JUPITER avrà un ruolo cruciale nello sviluppo e nell’implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale (IA). La sua capacità di supercalcolo supporterà la futura JAIF (JUPITER AI Factory), annunciata a marzo 2025. Questa iniziativa sarà dedicata all’addestramento di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) all’avanguardia per l’IA generativa e le tecnologie digitali di prossima generazione.

Un investimento per il futuro

JUPITER rappresenta un investimento congiunto di 500 milioni di euro da parte dell’UE e della Germania, gestito attraverso l’impresa comune EuroHPC. Il progetto rientra nella più ampia strategia europea di sviluppare una rete di “Gigafactories IA“: grandi hub di calcolo, efficienti dal punto di vista energetico, dedicati all’addestramento e all’implementazione di modelli IA di frontiera, consolidando la leadership tecnologica del continente.

