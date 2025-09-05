L’Europa entra nell’era dell’esascala con il supercomputer JUPITER

JUPITER, il nuovo supercomputer inaugurato al Forschungszentrum Jülich in Germania, segna un momento storico per la scienza e la tecnologia europea. Con una capacità di calcolo che supera un quintilione (10¹⁸) di operazioni al secondo, ha raggiunto la soglia dell’esascala, una potenza di calcolo pari a quella di un milione di smartphone messi insieme. Questo traguardo posiziona l’Europa tra i leader globali del calcolo ad alte prestazioni.

Un gigante di potenza e sostenibilità

JUPITER non è solo il supercomputer più potente d’Europa, ma anche il quarto più veloce al mondo. Il sistema si distingue per il suo forte impegno verso la sostenibilità: funziona interamente con energia rinnovabile e utilizza tecnologie avanzate di raffreddamento e riutilizzo dell’energia. Queste caratteristiche lo rendono il supercomputer più efficiente dal punto di vista energetico a livello globale, come confermato dal suo primo posto nella classifica Green500.

Impatto trasformativo su ricerca e innovazione

La potenza di calcolo di JUPITER aprirà nuove frontiere nella ricerca scientifica, nell’innovazione e nel processo decisionale. I ricercatori potranno, ad esempio, creare modelli climatici e meteorologici con una risoluzione a scala chilometrica, consentendo previsioni molto più precise di eventi estremi come ondate di calore, forti tempeste e inondazioni.

Inoltre, JUPITER avrà un ruolo cruciale nello sviluppo e nell’implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale (IA). La sua capacità di supercalcolo supporterà la futura JAIF (JUPITER AI Factory), annunciata a marzo 2025. Questa iniziativa sarà dedicata all’addestramento di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) all’avanguardia per l’IA generativa e le tecnologie digitali di prossima generazione.

Un investimento per il futuro

JUPITER rappresenta un investimento congiunto di 500 milioni di euro da parte dell’UE e della Germania, gestito attraverso l’impresa comune EuroHPC. Il progetto rientra nella più ampia strategia europea di sviluppare una rete di “Gigafactories IA“: grandi hub di calcolo, efficienti dal punto di vista energetico, dedicati all’addestramento e all’implementazione di modelli IA di frontiera, consolidando la leadership tecnologica del continente.