L’ex calciatore Baldé ricoverato d’urgenza a Marsiglia in psichiatria: comportamento inquietante davanti a una scuola

L’ex difensore guineano Dianbobo “Bobo” Baldé, 49 anni, è stato ricoverato d’urgenza in psichiatria a Marsiglia giovedì, come riporta La Provence. Il calciatore, noto per il suo passato al Celtic Glasgow e in diversi club francesi come Valenciennes e Arles-Avignon, ha attirato l’attenzione delle autorità per un comportamento ritenuto preoccupante davanti alla scuola elementare degli Accates, nel 11º arrondissement della città.

Una presenza inquietante davanti alla scuola

Tutto è iniziato martedì, il giorno successivo alla riapertura delle scuole. Baldé, alto 1,90 metri e con una presenza imponente, è stato notato da alcuni genitori mentre pronunciava frasi confuse, parlando di una presunta “missione” prima di morire. L’episodio ha subito generato apprensione. Un genitore, in un momento concitato, lo ha persino colpito con l’auto e successivamente con un pugno al volto. Trasportato in commissariato come vittima, l’ex calciatore ha rifiutato di sporgere denuncia. È stato in quell’occasione che la polizia ha riconosciuto la sua identità.

Ricovero dopo nuovi episodi

Secondo quanto riferito, Baldé avrebbe continuato a esprimersi in modo incoerente anche davanti agli agenti. Nonostante sia stato rapidamente rilasciato, l’ex nazionale guineano si è presentato nuovamente mercoledì e poi giovedì davanti alla stessa scuola, dove non ha alcun figlio iscritto. Considerata la situazione e il suo stato di confusione, le autorità hanno disposto il trasferimento immediato di Baldé alle urgenze psichiatriche dell’ospedale della Timone.

Una carriera tra Francia e Scozia

Bobo Baldé ha avuto una lunga carriera internazionale, diventando un punto fermo della difesa del Celtic Glasgow tra il 2001 e il 2009, con 229 presenze e 16 gol. Prima e dopo l’esperienza scozzese, ha militato in Francia, tra cui Tolosa, Valenciennes e Arles-Avignon, oltre ad aver vestito la maglia della nazionale della Guinea.