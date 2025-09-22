Libia e Italia insieme per l’energia: nuovo piano sulla rete elettrica

Il ministro dell’Elettricità e delle energie rinnovabili dell’est della Libia, Awad Al-Badri, ha tenuto oggi un incontro allargato presso la sede del ministero a Bengasi con Giovanni Aloisi, direttore generale della società italiana di ingegneria e costruzioni “Indeco”. L’incontro si è focalizzato sulle prospettive di cooperazione per lo sviluppo del piano difensivo della rete elettrica libica. In apertura, il ministro ha accolto la delegazione italiana, sottolineando l’importanza della partnership con aziende globali specializzate nel settore energetico per sfruttare le loro competenze nel potenziare la capacità operativa della rete nazionale e garantire una fornitura elettrica stabile ai cittadini.

Durante l’incontro, il direttore generale di Indeco ha presentato un’esposizione tecnica sulle esperienze ei progetti precedenti della società, evidenziando le sue capacità di consulenza tecnica e sviluppo delle infrastrutture elettriche, con particolare attenzione all’aggiornamento dei piani difensivi delle reti.

Le discussioni

Le discussioni hanno riguardato le sfide attuali della rete elettrica libica, in un contesto di crescente domanda di energia, e le modalità per modernizzare il piano difensivo per rispondere alle esigenze future e gestire guasti improvvisi. L’incontro si è concluso con l’accordo sulla costituzione di un comitato tecnico congiunto, composto da rappresentanti del Ministero dell’Elettricità, della Compagnia Generale per l’Elettricità e di Indeco, incaricato di rivedere e sviluppare il piano difensivo secondo un programma integrato per migliorare la prontezza e le prestazioni tecniche della rete.

All’incontro hanno partecipato diversi funzionari, tra cui il direttore del dipartimento di pianificazione strategica, il consulente del ministro per la pianificazione, il vice direttore del dipartimento di manutenzione delle reti di trasmissione e il direttore del controllo regionale per la zona orientale della Compagnia Generale per l’Elettricità. L’incontro si unisce negli sforzi continui del Ministero dell’Elettricità per modernizzare l’infrastruttura energetica della Libia, garantendo che la rete elettrica sia in grado di affrontare le sfide future con efficienza e sostenibilità.