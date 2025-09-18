Liguria, incendio vicino alle case a Diano Marina: elicotteri in azione | FOTO

Un incendio boschivo interessa da questa mattina le alture di Diano Marina (Imperia), nella zona dietro il cimitero, tra le zone di Diano Calderina e Varcavello. Le fiamme si sono avvicinate anche ad alcune abitazioni. Sul posto sono presenti squadre dei Vigili del Fuoco di Imperia e Sanremo con una decina di volontari delle locali squadre antincendio coadiuvati da due elicotteri. Inoltre, sono in arrivo otto unità di rinforzo da Genova.

Al momento non si conosce l’origine delle fiamme, anche se sembra probabile l’ipotesi del fuoco di pulitura sfuggito al controllo. Non ci sono persone coinvolte, grazie anche all’azione di scudo creata dai soccorritori attorno alle case.