L’Italia accoglie uno dei volti più celebri dell’egittologia: Zahi Hawass

Il celebre archeologo egiziano Zahi Hawass ha scelto il nostro Paese per presentare la sua autobiografia L’uomo con il cappello (FAS Editore) – il titolo gioca ironicamente sul segno distintivo dell’archeologo: il celebre cappello da esploratore che lo accompagna in ogni apparizione pubblica. Il volume ripercorre in maniera autentica la sua straordinaria vita, la sua carriera e le scoperte che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Il tour ha preso avvio a Roma il 5 settembre, nella storica cornice della Curia Iulia, con un evento curato dall’Ambasciata d’Egitto e dal Parco Archeologico del Colosseo. Sul palco, accanto a lui, il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo, mentre la traduzione è stata affidata all’egittologa Stefania Sofra.

Zahi Hawass: una vita tra scavi e ruoli istituzionali

Zahi Hawass nasce nel 1947 a Damietta (Egitto), si forma in archeologia classica greca e romana presso l’Università di Alessandria, specializzandosi in Egittologia all’Università del Cairo. Successivamente consegue un master e un dottorato in archeologia egizia e siro-palestinese all’Università della Pennsylvania, negli Stati Uniti (1970–80). Ha ricoperto incarichi di grande rilievo: direttore generale dei siti archeologici di Giza, Saqqara e dell’Oasi di Bahariya (1987–1997), poi Segretario Generale del Consiglio Supremo delle Antichità Egizie (dal 2002), e infine Ministro delle Antichità nel 2011. Le prese di posizioni controverse e i toni diretti l’hanno reso, talvolta, un personaggio politicamente scomodo, che, però, ha saputo conquistare e mantenere l’appoggio del pubblico per la sua capacità di comunicare. Carismatico e magnetico, il suo stile divulgativo semplice e coinvolgente ha reso accessibile a tutti il complesso mondo dell’archeologia. Ha preso parte a numerosi documentari firmati BBC e National Geographic, ed è stato ospite in programmi televisivi italiani quali SuperQuark e Freedom. Negli ultimi anni si è fatto promotore di campagne internazionali per il ritorno in Egitto di capolavori come la Stele di Rosetta e il Busto di Nefertiti.

Il libro: L’uomo con il cappello

Il libro che Zahi Hawass presenta al pubblico italiano è la sua prima autobiografia. L’uomo con il cappello ci regala una visione inedita della vita dell’archeologo, una trama fitta di vicende private e pubbliche, che raccontano la storia di un giovane egiziano che, partendo da origini modeste, è divenuto il portavoce mondiale della civiltà faraonica. Aneddoti di scavo, resoconti delle sue più importanti conferenze, incontri con presidenti e celebrità, riflessioni sulla conservazione del patrimonio. Il volume ci parla di una vocazione che ha plasmato un’intera vita, spesa a riportare alla luce mondi sommersi. L’archeologia, vissuta con passione e rigore, tra ricerca e divulgazione.

Gli appuntamenti del booktour

Dopo l’apertura a Roma il booktour ha previsto il Museo Egizio di Torino l’8 settembre e oggi 10 settembre sarà accolto a Fermo, a Villa Vitali. Sono in programma Civitanova, Latina e Frosinone, che completano un ciclo di incontri ideato per avvicinare studiosi e appassionati del mondo dell’antico Egitto. Tutte le presentazioni sono aperte al pubblico, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Durante le serate, oltre al dialogo con i lettori, Hawass dedica anche un momento al firmacopie.