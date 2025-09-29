L’Italia pronta a candidarsi per ospitare depositi di materie prime critiche in Europa: l’annuncio

L’Italia è “pronta” a candidarsi ad ospitare depositi in cui stoccare scorte di materie prime “critiche”, nell’ambito delle iniziative volte a rafforzare l’autonomia strategica dell’Ue. Lo annuncia il ministro delle Imprese Adolfo Urso, via social. Oggi a Bruxelles, a margine del Consiglio Competitività, Urso ha avuto “un incontro bilaterale con Stéphane Séjourné, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea per la prosperità e la strategia industriale, dopo una serie di incontri bilaterali con altri ministri europei”.

“Abbiamo approfondito – continua – la necessità di garantire neutralità tecnologica, flessibilità e preferenza europea per l’automotive, di dare concretezza al Competitiveness Fund con governance semplice e capacità di mobilitare capitali privati, e l’urgenza di rafforzare l’autonomia europea nelle materie prime critiche, anche attraverso depositi europei di stoccaggio, per i quali l’Italia è pronta a offrire la propria candidatura con progettualità dedicate”.