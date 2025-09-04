Livello del mare in crescita record nel 2024: superate le previsioni NASA

MeteoWeb

Il 2024 resterà negli annali come un anno spartiacque per il clima globale: i dati satellitari confermano che il livello del mare è cresciuto ben più rapidamente rispetto a quanto stimato. L’incremento osservato è stato di 0,59 cm, contro i 0,43 cm previsti, un valore superiore del 27% rispetto alle attese. La causa principale di questo scostamento risiede nella espansione termica degli oceani. Quando l’acqua si riscalda, aumenta di volume e contribuisce in modo diretto all’innalzamento dei mari. Fino a pochi anni fa, il ruolo predominante era attribuito allo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari, responsabili di circa due terzi della crescita del livello marino.

Nel 2024, invece, il quadro si è ribaltato: la maggior parte dell’aumento è dipesa dal calore accumulato negli oceani, che hanno raggiunto valori di temperatura senza precedenti.

Dati record del 2024

Secondo l’analisi della NASA e delle principali agenzie climatiche internazionali, le temperature globali hanno segnato un’anomalia di +1,6°C rispetto alla media preindustriale. Questo surplus termico ha alimentato un’espansione oceanica tale da portare l’innalzamento complessivo dal 1993 al 2024 a circa 10,1 cm. Se il ritmo osservato dovesse continuare, entro il 2040 il livello dei mari potrebbe superare i 16 cm, con implicazioni dirette per milioni di persone che vivono nelle zone costiere.

Un campanello d’allarme globale

L’accelerazione registrata rappresenta un chiaro campanello d’allarme climatico. Tecnologie di ultima generazione, come i satelliti Sentinel-6, permettono oggi di rilevare variazioni minime ma significative, offrendo un quadro sempre più preciso della rapidità dei cambiamenti in corso.

In sintesi, il 2024 conferma che l’innalzamento dei mari non è un rischio lontano, ma una realtà già in atto. Un fenomeno che non solo modifica il nostro presente, ma che proietta scenari complessi per il futuro climatico ed economico del pianeta.