Lo spettacolo dell’”Eclissi dell’equinozio”: il Sole si oscura nell’ultima eclissi dell’anno | FOTO

È in corso uno degli spettacoli astronomici più suggestivi e attesi dell’anno: un’eclissi solare parziale. Alla vigilia dell’equinozio d’autunno, la Luna, nel suo movimento regolare attorno alla Terra, si allinea perfettamente con la nostra stella madre, oscurandone gran parte e lasciando visibile soltanto una sottile falce luminosa. Non si tratta di un’eclissi totale – in cui il Sole scompare completamente dietro il profilo lunare: in questo caso, la luce del Sole si attenua, i colori del cielo cambiano e il paesaggio assume un’atmosfera sospesa e quasi surreale.

L’eclissi è iniziata alle 17:29 UTC, raggiungendo il culmine alle 19:41 UTC, quando oltre i due terzi della nostra stella sono stati oscurati, lasciando visibile soltanto una sottile falce luminosa. La conclusione è prevista per le 21:53 UTC.

Secondo le stime, solo lo 0,2% della popolazione mondiale – circa 17 milioni di persone – ha la possibilità di assistere a questo meraviglio spettacolo. La traiettoria dell’eclissi, infatti, interessa soltanto l’emisfero Sud, in particolare: la Nuova Zelanda, dove si raggiungerà una copertura massima del 73%, le Isole del Pacifico meridionale, come Samoa e Tonga, l’Antartide (coperture vicine al 70% presso le sue basi scientifiche) e l’Australia (80% di copertura solo sull’isola di Macquarie; fenomeno minimo o del tutto assente nelle città principali).

L’ultima eclissi del 2025

Quella di oggi chiude il ciclo delle eclissi dell’anno, segnato da due “stagioni delle eclissi”: la prima a marzo e la seconda in questo mese di settembre. Proprio due settimane fa, il 7 settembre, i cieli avevano offerto un’eclissi lunare totale. Ora la coppia si completa con questa solare, come previsto dal meccanismo astronomico che lega i due eventi.

Eventi futuri

Volgendo lo sguardo al futuro, il 17 febbraio 2026 si verificherà un’eclissi anulare visibile dall’Antartide, mentre il 12 agosto 2026 l’Europa vivrà un evento storico: una eclissi totale che attraverserà la Spagna e parte del Nord Europa. In Italia, il Sole sarà oscurato fino al 94%.

Un altro appuntamento da segnare in agenda sarà il 2 agosto 2027, quando il fenomeno raggiungerà la sua massima spettacolarità: a Lampedusa il Sole scomparirà del tutto, trasformando l’isola siciliana in un osservatorio privilegiato.