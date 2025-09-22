Lombardia flagellata dal maltempo: il Seveso esonda a Milano e a Paderno Dugnano, allarme per il Lambro a Cologno Monzese | FOTO

“Forti piogge su tutto il bacino del Seveso dalle 5 di stanotte. A Seveso oltre 200mm di acqua e molto anche a Cantù e a Paderno Dugnano. Dalle 8 è attiva la vasca di Milano e questa volta è stata attivata anche Senago. Purtroppo la vasca è strapiena e quindi dalle 10-10:15 incomincia ad esondare a Niguarda nel quartiere Pratocentenaro. Anche il Lambro alto e allagata la via Vittorini, protetta dalle paratie mobili disposte stamattina alle 6“: questo l’ultimo aggiornamento fornito dall’assessore alla Protezione civile di Milano Marco Granelli in relazione all’ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia.

Secondo le ultime informazioni, il Seveso è esondato a Paderno Dugnano (MI), mentre il Lambro a Cologno Monzese (MI) ha superato la soglia massima del ponte, con possibile esondazione.

