Lombardia travolta dal maltempo, caos tra Como, Monza e Varese: decine di interventi dei Vigili del Fuoco e strade allagate | FOTO

Un’intensa ondata di maltempo sta colpendo la Lombardia da questa mattina, creando disagi diffusi e richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco in tutta la regione. Le province maggiormente interessate sono Como, Monza e Varese. Dall’inizio della perturbazione sono già oltre 70 gli interventi dei Vigili del Fuoco, impegnati nel soccorso di automobilisti bloccati e nella messa in sicurezza delle zone più a rischio. A Turate, in provincia di Como, i pompieri hanno salvato un automobilista rimasto intrappolato nel proprio veicolo in un sottopasso allagato.

Nel Varesotto, la situazione è critica a Lavena Ponte Tresa, dove il torrente locale è straripato causando l’allagamento della SP61, e a Brusimpiano, dove una frana ha reso necessaria la chiusura della statale SS344 di Porto Ceresio. A Laveno Ponte Tresa, invece, si segnalano criticità in via Ungheria e nelle strade limitrofe a causa dell’esondazione di un torrente.

Anche le zone dell’hinterland milanese stanno affrontando gravi disagi. A Meda il torrente Tarò è esondato, allagando piazza Cavour, via Solferino e vicolo Rho. I residenti hanno cercato di arginare l’acqua con sacchi di sabbia, in attesa dell’intervento di Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Problemi analoghi si registrano a Seveso, con la chiusura di via Redipuglia e criticità in via Cacciatori delle Alpi; a Cesano Maderno, allagamenti sulla Nazionale dei Giovi e in via Friuli alla Snia, oltre a un sottopasso ferroviario allagato; e a Barlassina, dove saltano i tombini in via Marconi, in prossimità dell’ingresso della Milano-Meda.

Le autorità locali invitano alla massima prudenza, sconsigliando spostamenti non strettamente necessari e raccomandando di seguire gli aggiornamenti dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. La situazione è in evoluzione e le precipitazioni intense potrebbero continuare nelle prossime ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.