Londra, chiuso ed evacuato un terminal di Heathrow: il motivo

Un terminal dell’aeroporto di Heathrow, a Londra, è stato evacuato a causa di possibile presenza di materiale pericoloso, ha affermato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Londra. Un portavoce di Heathrow ha affermato che l’area check-in del Terminal 4 è stata chiusa ed evacuata mentre i servizi di emergenza stanno intervenendo. Il terminal è stato evacuato a scopo precauzionale, ha affermato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. L’aeroporto ha chiesto ai passeggeri di non recarsi al terminal. All’esterno si possono vedere assembramenti di passeggeri. Tutti gli altri terminal dell’aeroporto restano operativi.

Dal terminal si vede emergere una colonna di fumo. I passeggeri sono stati fatti uscire all’esterno per il sospetto di una fuga di sostanze pericolose, ha riferito una portavoce di Heathrow, il maggiore aeroporto europeo oltre che il principale fra i 6 scali dell’area metropolitana di Londra. I treni che raggiungono l’aeroporto al momento non si fermano al terminal in questione, per ragioni precauzionali. Intanto, sempre per cautela, sono stati dispiegate nella zona alcune ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco e squadre di specialisti.

Voli e atterraggi proseguono

Sono al momento regolarmente confermati gli atterraggi e i decolli dei voli programmati nelle prossime 2 ore nel terminal 4 dell’aeroporto londinese di Heathrow, riferisce la BBC, ridimensionando per adesso la portata dell’allarme, mentre i controlli sono comunque in corso e le misure precauzionali restano in piedi. Rimangono operativi gli altri terminal, con diversi aerei in partenza e in arrivo, al di là di qualche ritardo fisiologico. Tra i voli della serata in partenza, ve ne sono anche due della British Airways destinati rispettivamente a Roma e a Milano, che sono indicati con qualche ritardo, ma vengono comunque operati dal terminal 5.

Nessuna notizia finora di problemi di salute o di timori d’intossicazione per le persone evacuate dal solo terminal 4.