Londra punta sugli investimenti USA: intesa su AI, nucleare e finanza nella visita di Trump

Partnership tecnologica
Londra e Washington dovrebbero firmare una partnership, i cui contorni sono ancora vaghi, per promuovere la cooperazione tecnologica nei settori dell’IA, della quantistica e del nucleare. Questa collaborazione dovrebbe consentire, in particolare, l’utilizzo di computer quantistici (supercomputer) nei settori della sanità, della difesa e della finanza. Anche la Nasa e l’Agenzia spaziale del Regno Unito intendono sviluppare modelli di IA a supporto delle missioni scientifiche e di esplorazione.
Partnership nucleare
Lo stesso accordo mira anche ad accelerare i tempi di autorizzazione e convalida dei progetti nucleari tra i due paesi e a rafforzare i programmi sperimentali sulla tecnologia della fusione. Le società americane X-Energy e Centrica hanno annunciato la costruzione di un massimo di 12 reattori modulari avanzati in Inghilterra. L’americana Holtec, la francese EDF e la britannica Tritax lanceranno un progetto di centri dati alimentati da piccoli reattori modulari.
Servizi finanziari
Diverse società finanziarie americane, come Bank of America o S&P, hanno annunciato investimenti nel Regno Unito che dovrebbero creare 1.800 posti di lavoro a Londra, Edimburgo, Belfast e Manchester. Citigroup investirà 1,1 miliardi di sterline (1,27 miliardi di euro) nel Regno Unito e il fornitore di servizi di pagamento online PayPal 150 milioni.
Dazi doganali
Il governo britannico sperava di raggiungere un accordo con Washington sui dazi doganali applicati al whisky (10%) e all’acciaio (25%), ma questo ottimismo sembra essere svanito.