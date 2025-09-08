L’oro tocca nuovo record, spot supera i 3.600 dollari l’oncia

Il prezzo dell’oro ha superato i 3.600 dollari l’oncia, raggiungendo un nuovo record storico, spinto dalle crescenti attese di un possibile taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a seguito dei dati deludenti sull’occupazione negli Stati Uniti. L’oro spot registra un rialzo dello 0,49%, attestandosi a 3.610 dollari l’oncia. Ad agosto, la Banca Popolare Cinese ha incrementato le proprie riserve auree per il decimo mese consecutivo, continuando a diversificare le proprie riserve rispetto al dollaro statunitense.
Finora quest’anno l’oro ha guadagnato il 37%, sostenuto dal calo del dollaro, dall’allentamento della politica monetaria, dagli acquisti costanti delle banche centrali e dall’aumento delle tensioni geopolitiche ed economiche.