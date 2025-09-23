L’Ungheria continuerà ad acquistare petrolio dalla Russia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto in un’intervista al quotidiano britannico The Guardian. “Per noi, l’approvazione energetica è una questione puramente fisica. Può essere bello sognare di acquistare petrolio e gas da qualche parte ma possiamo acquistarlo solo dove abbiamo infrastrutture. E se si considera l’infrastruttura fisica, è ovvio che senza le forniture russe è impossibile garantire la sicurezza dell’approvazione del Paese”, ha affermato.

Il Ministro degli Esteri ungherese ha inoltre sottolineato che è “totalmente impossibile portare avanti un dialogo basato sui fatti, razionale e basato sul buon senso” con i paesi dell’Europa occidentale.