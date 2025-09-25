L’Uragano Gabrielle arriva alle Azzorre: ecco tutte le immagini dalle webcam in diretta dall’arcipelago atlantico

L’Uragano Gabrielle è sempre più vicino alle isole Azzorre, dove arriverà nelle prossime ore: tra la notte e la mattinata di domani, venerdì 26 settembre. L’allarme è rosso in tutte le isole dell’arcipelago portoghese situato nel cuore dell’oceano Atlantico, con scuole e uffici chiusi. C’è grande apprensione per gli effetti dell’uragano che provocherà violente mareggiate, venti impetuosi, piogge torrenziali e tempeste di fulmini e saette. Per chi volesse monitorare su MeteoWeb in diretta gli effetti dell’uragano, la rete di webcam delle Azzorre offre una finestra sul territorio, in modo da monitorare cielo, mare e condizioni meteo.

Abbiamo raccolto le migliori immagini da tutte le isole dell’arcipelago: di seguito nell’articolo si trovano le immagini in diretta da località suggestive come Ponta Delgada, dove la telecamera inquadra il porto e le onde che si infrangono sul molo, oppure Mosteiros, con vista diretta sull’oceano. Da Santa Maria e da Vila Franca do Campo si possono invece seguire le condizioni del mare aperto, mentre altre postazioni mostrano spiagge, crateri vulcanici e scorci di paesaggi che nelle prossime ore diventeranno il palcoscenico del passaggio di Gabrielle, ormai imminente. L’ultima immagine satellitare (primo pomeriggio di giovedì) è emblematica:

Ancor più eloquente l’immagine zoomata:

Le webcam rappresentano uno strumento prezioso per monitorare il meteo minuto dopo minuto. Naturalmente, con l’intensificarsi del maltempo, i collegamenti potrebbero subire interruzioni o blackout, ma restano una finestra unica sull’arcipelago in queste ore delicate. Per chi vorrà assistere, sarà un’occasione per seguire da vicino – e in sicurezza – l’impatto di un evento meteorologico di grande rilievo, osservando come le Azzorre affrontano la forza dell’oceano e dei venti, forniamo questa pagina che è possibile aggiornare in continuazione con il tasto F5 per vedere come evolve in diretta il meteo delle Azzorre dove l’Uragano Gabrielle è sempre più vicino.

Le webcam in diretta dalle Azzorre dove arriva l’Uragano Gabrielle

Uragano Gabrielle: le mappe NOAA aggiornate in tempo reale

Tutti i dettagli sull’evoluzione meteo dovuta all’Uragano Gabrielle e i suoi effetti anche in Italia e in Europa nel nostro video meteo odierno:

