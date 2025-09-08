L’uragano Kiko si indebolisce: minori rischi per le Hawaii, ma preoccupano le onde

L’uragano Kiko sta perdendo forza mentre si avvicina alle Hawaii, riducendo il rischio di piogge intense e venti violenti sulle isole, ma lasciando ancora la minaccia di mareggiate pericolose: lo hanno riferito i meteorologi del National Hurricane Center (NHC) di Miami. L’ultimo aggiornamento riporta Kiko a circa 1.025 km a Est di Hilo, sull’isola di Hawaii, con spostamento verso Ovest-Nord/Ovest a una velocità di circa 20 km/h. Le previsioni indicano che il ciclone passerà a Nord dell’arcipelago tra martedì e mercoledì.

I venti massimi sostenuti hanno raggiunto domenica i 175 km/h, in calo rispetto ai 195 km/h registrati il giorno precedente, confermando un trend di indebolimento favorito dallo spostamento della tempesta su acque più fredde. Non sono stati emessi allerte o avvisi costieri per le isole.

Sebbene i rischi di impatti diretti appaiano in diminuzione, gli esperti invitano la popolazione a mantenere alta l’attenzione. L’NHC avverte che le onde potrebbero raggiungere tra i 3 e i 4,5 metri lungo le coste orientali delle isole, generando correnti di risacca potenzialmente letali per i bagnanti e per chi pratica attività in mare.

Le autorità locali monitorano costantemente l’evoluzione del ciclone, che dovrebbe continuare a indebolirsi nei prossimi giorni, trasformandosi in una minaccia più contenuta ma non priva di rischi.