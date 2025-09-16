Made in Italy, Crosetto: “con il Vespucci abbiamo portato l’Italia nel mondo”

“Il Made in Italy non è nato per caso, è nato perché all’estero il nostro Paese è conosciuto per la moda, il design, l’alta tecnologia, per l’arte, l’approccio inclusivo e per tanto altro ancora. Con il Vespucci abbiamo impiegato uno strumento addestrativo e militare per portare l’Italia nel mondo“: sono le parole del Ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha commentato i risultati del progetto “Tour mondiale Vespucci e Villaggio Italia 2023-2025”. “L’esempio del Vespucci infatti ci ha permesso di capire come una parte del nostro patrimonio passato e attuale possa essere utile a costruire il futuro. Dobbiamo saper attingere alla preziosa eredità che ci è stata lasciata per trasformarla in energia, lavoro, crescita, visione. Sono contento del lavoro di squadra che è stato fatto e che non può finire qui“, ha aggiunto Crosetto. “Il successo del Tour Vespucci va alimentato e va sfruttato anche in futuro. Il Vespucci è un assetto pregiato della Difesa che testimonia che è essenziale operare e rafforzarci per mantenere ostinatamente la pace, come ricorda sempre il Presidente della Repubblica“, ha concluso.