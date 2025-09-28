Malore durante il festival di musica e cultura: uomo trovato morto in un parcheggio

Un uomo è stato trovato senza vita oggi in un parcheggio di Ameno, in provincia di Novara. Le cause della morte sono dovute a un malore che l’avrebbe colpito durante la notte. Si tratta di una persona di 64 anni, residente in Lombardia, in provincia di Varese. Aveva ieri raggiunto la cittadina del lago d’Orta per partecipare al festival di musica e cultura celtica in programma dal 26 al 28 settembre nel centro cusiano.

L’allarme ed i soccorsi

Il corpo senza vita è stato trovato oggi nella sua auto, in uno dei parcheggi allestiti per la manifestazione, distribuiti su di un’area vasta al limite dei boschi. Scattato l’allarme, l’hanno cercato e trovato oggi i carabinieri e il 118, ma i sanitari prima e il medico legale poi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.