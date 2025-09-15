Malore durante una passeggiata sul Monte Cacume: muore escursionista nel Frusinate

Un escursionista di 69 anni di Ferentino è morto questo pomeriggio durante una passeggiata sul Monte Cacume, nel tratto del Comune di Patrica (Frosinone). A dare l’allarme sono stati i familiari che si trovavano insieme al 69enne, quando lo hanno visto perdere i sensi all’improvviso. Sul posto è intervenuto un elicottero del 118 per prestare i soccorsi ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. In pochi minuti sono arrivati anche i Carabinieri della stazione di Supino e del Nucleo Forestale di Ceccano che hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo. Accertate le cause naturali della morte, la salma, recuperata con l’elicottero, è stata affidata ai familiari.