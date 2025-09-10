Malore in montagna a Chiusa Sclafani: scatta un intervento d’emergenza

Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e dell’Aeronautica Militare nelle montagne di Chiusa Sclafani (Palermo) per recuperare un turista olandese che è stato colto da malore. L’uomo, una settantaduenne, insieme alla compagna aveva deciso di percorrere i sentieri della Riserva Naturale Orientata Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio quando, alle pendici di Monte delle Rose, si era accasciato a terra lamentando forti dolori e difficoltà nella respirazione. Non essendo in grado di proseguire a piedi, la compagna ha allertato il Numero Unico di Emergenza 112. Ricevuta la segnalazione, la centrale operativa del 118 ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano che, per velocizzare il recupero dell’infortunata viste le temperature percepite con un alto tasso di umidità e il rischio di temporali, ha chiesto il supporto dell’Aeronautica Militare, con la quale vige un consolidato rapporto di collaborazione a livello nazionale.

L’allarme e l’intervento

Scattato l’allarme, due tecnici di elisoccorso si sono imbarcati all’aeroporto di Boccadifalco su un elicottero HH 139B dell’82° centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato dalla base di Trapani-Birgi. Intanto, da Palermo era partita una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico con il mezzo di servizio per garantire anche supporto da terra. Il velivolo ha raggiunto il luogo dell’incidente e ha calato i tecnici e l’aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare con il verricello. L’infortunato è stato imbracato e recuperato tramite il verricello sull’elicottero che ha caricato anche la compagna e li ha sbarcati entrambi all’Ospedale Civico di Palermo, dove ad attenderli c’era un’ambulanza del 118.