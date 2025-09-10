Maltempo Abruzzo, forte vento all’Aquila: cadono lastre dal Ponte Belvedere

Il forte vento che sta caratterizzando l’ondata di maltempo sull’Aquila ha causato la caduta di alcune lastre ‘predalles’ dal Ponte Belvedere, struttura ancora in costruzioni a 16 anni dal terremoto. Al momento non si registrano danni a persone o cose ma sono comunque scattate urgenti misure di sicurezza. Sul cantiere, alle porte del centro storico, oltre agli operai, ci sono Vigili del Fuoco, vigili urbani, Polizia e Carabinieri. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza.

I predalles sono lastre piane in calcestruzzo tralicciate prefabbricate, ad armatura lenta, che vengono utilizzate per la realizzazione di solai in calcestruzzo a lastra: si tratta di componenti per la realizzazione dell’infrastruttura.

