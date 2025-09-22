Maltempo, Abruzzo in stand-by: rischio rovesci e temporali diffusi nel cuore della settimana

La stagione autunnale esordisce con l’ingresso di una nuova perturbazione dall’Atlantico che, già in queste ore, coinvolge il Nord-Ovest con rovesci e temporali di forte intensità. Nelle prossime ore i fenomeni si estenderanno al restante Nord Italia e, tra pomeriggio e sera, raggiungeranno anche Toscana, Emilia occidentale e alto Lazio per il passaggio del fronte freddo.

Diversa la situazione al Sud, dove resisteranno schiarite e un temporaneo aumento termico per risalita di aria calda sospinta da venti meridionali. Tra la notte e domani transiterà il fronte perturbato, seguito dalla coda della goccia fredda che tenderà a isolarsi nei pressi del Golfo del Leone nella giornata di mercoledì.

Previsioni Meteo: la tendenza dei prossimi giorni

Instabilità a più riprese su regioni tirreniche e settentrionali , con fenomeni sparsi anche sul versante adriatico .

su regioni e , con fenomeni sparsi anche sul versante . Venti in rinforzo e variabili, con rotazioni legate al passaggio dei fronti.

in rinforzo e variabili, con rotazioni legate al passaggio dei fronti. Temperature in graduale diminuzione: entro mercoledì/giovedì valori in linea con le medie del periodo su tutto il Paese.

Focus meteo sull’Abruzzo

Lunedì sera

Atteso un aumento della nuvolosità a partire dal versante aquilano con estensione al resto della regione. Nella notte possibile formazione di nuclei temporaleschi tra Tirreno centrale e Lazio, in avanzamento verso Marsica e aree dell’entroterra aquilano. Non esclusi brevi rovesci sul versante orientale. Temperature in momentoaneo rialzo.

Martedì 23 settembre 2025

Giornata molto variabile con cieli molto nuvolosi o coperti. Al mattino prevarranno stratificazioni medio-alte; dal pomeriggio possibili annuali cumuliformi su entroterra aquilano e a macchia di leopardo su versante adriatico, con rovesci e temporali tra metà pomeriggio e prima serata. Venti di Libeccio/Ponente per gran parte del giorno; in serata Maestrale sul litorale. Temperature in graduale diminuzione. Collocazione e durata dei fenomeni restano a bassa prevedibilità locale.

Mercoledì 24 settembre 2025

Velature al mattino con possibili schiarite a fine mattinata/primo pomeriggio; nuova instabilità da metà pomeriggio in poi con temporali più probabili su Teramano, in estensione verso Pescara e Chieti in serata. Venti in rinforzo da Ponente, temperature stazionarie.

Conclusioni

L’avvio dell’autunno porta un cambio di passo netto: perturbazioni atlantiche, temporali anche intensi e calo termico progressivo. Si raccomanda attenzione agli spostamenti nelle fasi di maltempo, aggiornando la pianificazione di attività all’aperto in base ai bollettini ufficiali e alle allerte meteo locali.

