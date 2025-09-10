Maltempo Abruzzo: rovesci diffusi e calo termico dalla sera

Una vigorosa perturbazione atlantica sta attraversando la Penisola, alimentando un quadro instabile e a tratti perturbato soprattutto sulle regioni tirreniche e su gran parte del Nord. Dalla tarda serata di ieri si sono sviluppati numerosi temporali, in alcuni casi autorigeranti, capaci di riversare precipitazioni intense sugli stessi settori per diverse ore. Nel corso della giornata odierna, il fronte proseguirà rapidamente verso sud-est, estendendo le piogge anche ai versanti adriatici, in particolare quelli centro-settentrionali, prima di lasciare spazio a un progressivo miglioramento tra domani pomeriggio/sera e le giornate di venerdì e sabato.

Sul lato anemologico è atteso un marcato rinforzo dei venti di Libeccio e Scirocco sulle regioni centro-meridionali, seguito, al passaggio della perturbazione, da una rotazione a Maestrale. La ventilazione post-frontale favorirà un calo delle temperature, più sensibile lungo le coste e nelle pianure esposte.

Focus Abruzzo: 24–36 ore di spiccata variabilità

Mercoledì 10 settembre

Giornata instabile con cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte del territorio. Nella notte un nucleo temporalesco formatosi sul litorale laziale si è esteso verso la regione, attivando piogge diffuse di debole-moderata intensità; i fenomeni proseguiranno almeno fino a metà mattinata, con episodi più consistenti e anche temporaleschi sulla provincia dell’Aquila. Seguirà una breve attenuazione in tarda mattinata; nel pomeriggio-sera tornerà una variabilità ‘irrequieta’, con rovesci sparsi ancora probabili sul versante aquilano e locali fenomeni sul settore orientale. Venti di Libeccio in rinforzo tra metà mattinata e primo pomeriggio; temperature inizialmente sopra media, in calo dalla sera.

Giovedì 11 settembre

Residua instabilità al mattino con velature in scorrimento verso sud e ultimi rovesci isolati lungo il litorale. Tendenza a ampie schiarite in tarda mattinata; nel pomeriggio possibile ripartenza di temporali isolati sui settori pedemontani con locali sconfinamenti verso le colline. Maestrale moderato, a tratti forte sulla costa. Temperature in diminuzione su valori più consoni al periodo.

Indicazioni operative

Prestare attenzione a allagamenti , raffiche di vento nelle aree temporalesche e riduzione della visibilità in caso di rovesci intensi.

, nelle aree temporalesche e in caso di rovesci intensi. Evitare sottopassi e tratti stradali in quota esposti al vento nelle ore di passaggio frontale.

e tratti stradali in quota esposti al vento nelle ore di passaggio frontale. Aggiornare la pianificazione di spostamenti e attività all’aperto, privilegiando le finestre di schiarita tra giovedì pomeriggio e il fine settimana.

Il quadro complessivo resta coerente con un passaggio frontale rapido ma incisivo: prima piogge e vento, poi pulizia dell’aria e clima più fresco in chiusura di settimana.