Maltempo, allagamenti nella zona Sud di Milano: evacuata scuola a Niguarda | FOTO

A Milano, oltre al Seveso, anche il fiume Lambro ha raggiunto livelli molto elevati. In via Vittorini l’acqua è fuoriuscita abbondantemente dai tombini, nonostante l’installazione delle paratie per proteggere le abitazioni. I vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi in tutta la città. Nel quartiere Niguarda, in via Val Cismon, dove si è verificata l’esondazione del Seveso, è stata evacuata una scuola paritaria. Numerosi gli allagamenti registrati: automobili intrappolate nei sottopassi e interruzioni di corrente nelle aree in cui l’acqua ha raggiunto le centraline elettriche.

Sono un centinaio gli interventi fino ad ora effettuati dai vigili del fuoco di Milano a seguito dell’ondata di maltempo abbattutasi su Milano e provincia che ha portato all’esondazione del Seveso. L’acqua ha allagato diversi sottopassi, con macchine bloccate, e si sono verificati dissesti statici in edifici con cantine allagate, impegnano i vigili del fuoco soprattutto nella zona Niguarda. Quasi tutte le squadre del Comando di Milano sono impegnate nei soccorsi, alcune di esse in supporto anche al Comando di Monza.

