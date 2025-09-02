Maltempo, ancora forti temporali in Friuli: nubifragio e allagamenti a Trieste | VIDEO

MeteoWeb

Continuano al Nord-Est forti piogge e temporali a causa degli effetti del Ciclone Ulrich. In particolare, forti temporali stanno colpendo alcune zone del Friuli Venezia Giulia, con i fenomeni più intensi in atto nella zona di Trieste, nel Pordenonese e a nord di Udine. Un nubifragio ha scaricato 70mm di pioggia in un’ora a Trieste, generando diffusi allagamenti. A Trieste gli accumuli totali dalla mezzanotte superano i 100mm.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

