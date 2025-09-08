Maltempo Brasile, a Santa Vitória do Palmar vento distruttivo oltre 150 km/h: ipotesi tornado o microburst

Una violenta cella temporalesca ha colpito Santa Vitória do Palmar (Rio Grande do Sul) nella tarda serata di mercoledì 3 settembre, provocando alberi sradicati, linee elettriche danneggiate e veicoli colpiti da detriti. Le prime stime, basate sull’entità dei danni, indicano raffiche potenzialmente superiori a 150 km/h, valori compatibili con un uragano di categoria 1 sulla scala Saffir–Simpson. L’episodio rientra nel quadro dei fenomeni convettivi severi che, in presenza di forte instabilità e wind shear, possono svilupparsi con estrema rapidità.

Che cosa è successo: due scenari plausibili Gli specialisti della Universidade Federal de Pelotas (UFPel) hanno annunciato un’indagine in campo per chiarire la genesi del fenomeno. Le ipotesi al vaglio sono due e riguardano un tornado mesociclonico oppure un microburst (downburst). Tornado mesociclonico : vortice generato da una supercella con rotazione organizzata (mesociclone) . I danni appaiono spesso convergenti verso una traccia relativamente stretta e possono comparire segni di torsione su alberi e coperture.

: vortice generato da una con . I danni appaiono spesso verso una traccia relativamente stretta e possono comparire segni di torsione su alberi e coperture. Microburst / downburst: colonna d’aria fredda che precipita dal cumulonembo e si espande radialmente al suolo. Produce tipicamente raffiche lineari e una distribuzione divergente dei danni su fronti anche ampi. Per un occhio non esperto il confine è sottile: entrambi i fenomeni possono causare distruzione localizzata in pochi minuti con effetti “a macchia di leopardo”.

Come distinguere la firma del vento La distinzione arriverà dal rilievo sistematico dei danni: pattern rotativi e convergenti suggeriscono un tornado; alberature piegate nella stessa direzione e fronti di schianto divergenti indicano un downburst. Il team UFPel potrà così proporre una classificazione secondo la scala EF (Enhanced Fujita), che stima l’intensità del vento a partire dagli effetti osservati su edifici, alberi e infrastrutture.

Il contesto meteorologico: gli ingredienti del tempo severo L’evento si inserisce in una configurazione tipica del Rio Grande do Sul a fine inverno australe: aria caldo-umida nei bassi strati, forzante dinamica in quota legata al passaggio di un’onda in jet e shear del vento marcato su più livelli. Questo mix favorisce la crescita di supercelle e di downdraft intensi, con precipitazioni torrenziali, grandine e colpi di vento estremi.

Impatto e sicurezza: buone pratiche nelle prossime 48 ore Ripararsi in edifici solidi; evitare capannoni leggeri, tensostrutture e veicoli all’aperto.

in edifici solidi; evitare capannoni leggeri, tensostrutture e veicoli all’aperto. Tenersi lontani da finestre e linee elettriche ; non sostare sotto alberi isolati.

e ; non sostare sotto alberi isolati. In caso di allerta tornado , preferire i piani bassi e le stanze interne , prive di aperture.

, preferire i e le , prive di aperture. Seguire gli avvisi della Protezione Civile e i nowcasting ufficiali su temporali in sviluppo.