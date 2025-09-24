Maltempo Calabria, temporale in arrivo su Gioia Tauro | VIDEO

Un intenso temporale è in arrivo su Gioia Tauro: un fronte temporalesco si sta infatti avvicinando alla costa tirrenica della Calabria. A corredo dell’articolo il video di Marinao Nisticò. Il maltempo si inserisce in un quadro di instabilità diffusa che caratterizzerà l’Italia per tutta la settimana. Alla base vi è un vasto vortice depressionario carico di aria fresca, bloccato sulla penisola dalla presenza di un robusto anticiclone sull’Europa settentrionale. Lo scenario risulta così ribaltato rispetto ai giorni scorsi: mentre i Paesi nordici vivono stabilità e temperature oltre la media, il Mediterraneo deve fare i conti con piogge e clima più fresco.

