Maltempo Cina, forti piogge causano inondazioni nell’Henan: scuole chiuse e trasporti in tilt

Da ieri mattina, forti piogge colpiscono gran parte dell’Henan, provincia della Cina centrale, con rovesci in alcune zone di Xuchang, Zhoukou, Luohe e Nanyang. Sono state emesse complessivamente 47 allerte per pioggia e temporali, tra cui allerte rosse nella città di Xuchang e nelle contee di Taikang e Fugou. Xuchang ha registrato 163,8mm di pioggia nelle 24 ore fino alle 8 locali di questa mattina, la quantità più alta del Paese, secondo il Centro Meteorologico Nazionale. Queste forti piogge hanno provocato gravi inondazioni nella città, con strade allagate e auto sommerse.

Questa mattina, le piogge e gli allagamenti hanno costretto decine di caselli autostradali nell’Henan a chiudere o a imporre restrizioni ai veicoli, hanno dichiarato le autorità dei trasporti.

Oggi, le scuole nella città di Zhengzhou sono rimaste chiuse a causa delle forti piogge che hanno colpito la provincia dell’Henan, hanno dichiarato le autorità locali. Le scuole primarie e secondarie e gli asili nido senza convitto di Zhengzhou, capoluogo dell’Henan, hanno sospeso le lezioni dopo che la città ha avviato la sua risposta di emergenza per il controllo delle inondazioni. Ai residenti è stato consigliato di evitare viaggi non essenziali.

Le autorità provinciali dei trasporti hanno inviato oltre 10.000 persone per il controllo delle inondazioni e le operazioni di soccorso.